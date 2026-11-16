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Тарский городской суд Омской области признал виновным 47-летнего местного жителя в публичном разжигании ненависти и унижении достоинства людей по национальному признаку. О разбирательстве сообщила пресс-служба омских судов, дело рассматривалось по части 1 статьи 20.3.1 КоАП РФ.

Согласно материалам дела, в январе 2026 года мужчина оставил два комментария в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте». В этих записях содержалась негативная оценка человека по признаку его принадлежности к народам одной из среднеазиатских республик. В ходе заседания обвиняемый вину не признал: он объяснил, что писал на эмоциях после публикации о преступлении. По его словам, он имел в виду конкретного человека, а не представителей народа в целом.

Судья изучил скриншоты публикаций и заключение экспертов, после чего счел вину доказанной. Нарушителю назначен административный штраф в размере 12 000 рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.