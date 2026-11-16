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Следственные органы СК России по Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летней жительницы Омска, которую обвиняют в проведении азартных игр. О завершении следствия и передаче материалов в суд сообщили прокуратура и следственный комитет.

По версии следствия, в апреле обвиняемая выполняла обязанности администратора в подпольном игорном заведении, размещенном в нежилом помещении на улице Лобкова в многоквартирном доме. Вместе с неустановленными сообщниками она организовывала игры с применением компьютерной техники. Преступную деятельность пресекли полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В помещении изъяли 32 компьютера (системных блока) и мониторы, а также денежные средства. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Прокуратура Ленинского округа Омска утвердила обвинительное заключение по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ – организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с применением информационно-телекоммуникационных сетей, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Материалы в отношении других участников преступной группы выделены в отдельное производство.