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В субботу, 14 ноября, омский «Авангард» провел один из лучших матчей в текущем сезоне, уверенно разгромив на выезде нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 5:1. Сразу после финальной сирены «ястребы» собрали баулы, отправились в аэропорт и взяли курс на Омск – уже около полуночи по местному времени команда была дома.

Спустя всего несколько часов, ранним утром 15 ноября, Нижнекамск подвергся атаке беспилотников: удар пришелся по нефтехимическому предприятию всего в нескольких километрах от «Нефтехим Арены», вызвав мощный пожар и временные ограничения в работе воздушного пространства.

Омичам повезло попасть в нужное временное окно. Окажись в расписании команды плановая ночевка после матча, возвращение домой могло затянуться на неопределенный срок, ломая подготовку к следующим играм.

План «Б»

При этом решение улететь сразу после сирены на первый взгляд расходилось с летними планами руководства клуба. Еще в августе, на этапе предсезонной подготовки, генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин говорил о том, что нестабильная работа аэропортов в регионах России заставляет клуб пересматривать привычную годами логистику.

khl.ru

Летом задержки и переносы рейсов из-за атак БПЛА регулярно затрагивали и сам Омский аэропорт, и ключевые транспортные узлы страны.

Тогда руководитель «ястребов» обозначил тактику: избегать ночных вылетов из городов, где высок риск закрытия неба, и оставаться там на ночевку.

– Мы учитываем, во-первых, что сейчас, особенно в таких проблемных городах и аэропортах, которые часто закрываются, будем, наверное, исключать ночные перелеты. Будем оставаться ночевать в этом городе, чтобы исключить возможность закрытия аэропортов, – заявлял Сопин в августе.

Кроме того, функционер отмечал, что в клубе прорабатывают «план Б» – переход на железнодорожный или автобусный транспорт на случай, если вылететь из города проведения матча не удастся.

До автобусов не доходило

Однако в Нижнекамске клуб поступил иначе: вместо ночевки в гостинице «ястребы» выбрали вылететь сразу после матча – и не прогадали. Как пояснили «Омск-информу» в пресс-службе ХК «Авангард», единого шаблона для всех выездов нет, клуб ориентируется сразу на несколько факторов, включая время начала встречи и оперативные сводки Росавиации.

– В Нижнекамске мы улетели сразу, потому что игра была ранняя – вылетали, считай, в 19:00, а дома были уже в полночь. Тут играет роль много факторов. Например, в Минске мы оставались ночевать, а в Магнитогорске и вовсе провели сутки. Сейчас есть хороший канал Росавиации, где примерно видно, когда и какие аэропорты закрывают. Многие переживали за выезд в Сочи, но с 27 октября там уже почти месяц все спокойно, – рассказали в пресс-службе омского клуба.

omskinform.ru

При этом в «Авангарде» подтвердили, что в текущем сезоне команда уже сталкивалась с закрытием воздушного пространства на выезде, но до срочной смены транспорта на поезда или автобусы дело пока не доходило.

– В начале сезона у нас на пять часов сдвинулся вылет в Ярославле. Но мы в это время спокойно находились в гостинице, поэтому сам маршрут менять не пришлось, – уточнили в клубе.

Не потерять целый день

Для «Авангарда», который регулярно летает в европейскую часть страны, риск закрытия неба касается большинства выездных маршрутов. В Поволжье и на Урале в список попадают Нижнекамск, Казань, Тольятти и Уфа. В Центральном и Северо-Западном регионах – Москва, Ярославль, Нижний Новгород и Череповец.

Отдельная история с южным направлением: в Сочи бортам и без того приходится лететь по удлиненному коридору в обход закрытого воздушного пространства юга России.

В таких условиях ночевка в городе матча сама по себе не дает страховки. Ограничения на прием и выпуск самолетов чаще всего вводятся поздно вечером и под утро – а значит, команда, решившая остаться в отеле, рискует застрять на вылете утром. Для клубов, живущих в графике «игра через день» со сменой часовых поясов, потеря целого дня превращается в серьезную проблему.

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В Нижнекамске «Авангард» спасла не столько выстроенная система, сколько банальное везение. Предугадать точное время воздушной тревоги невозможно, и сработай план «Ковер» вечером, а не на рассвете, омичи оказались бы заперты в аэропорту точно так же, как любой другой клуб лиги.

При этом полностью застраховаться от подобных сбоев сегодня невозможно. Никто не гарантирует, что небо не закроют прямо перед вылетом или наутро после матча – клубам остается лишь подстраиваться под обстановку в реальном времени и принимать этот риск как новую издержку большого хоккея.

На этой неделе «Авангард» возвращается на родной лед, где начнет новую серию матчей. В среду, 18 ноября, омичи примут «Адмирал», 20 ноября сыграют с «Барысом», а 22 ноября проведут принципиальное противостояние с «Ак Барсом».