«Авангард» оказался в аутсайдерах по числу «не овертаймовых» побед

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Омский «Авангард» почти перестал побеждать в основное время. Вчерашний матч стал исключением: клуб одержал гостевую победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Для подопечных Ги Буше этот успех стал четвертым в пяти последних встречах. При этом в основное время омичи не побеждали с 28 октября, когда на выезде разгромили казанский «Ак Барс» (4:0). Всего в активе «Авангарда» сейчас шесть таких побед – меньше, чем у любого другого клуба Восточной конференции.

Несмотря на скромный показатель, команда Буше идет третьей в таблице Востока: в 25 матчах она набрала 30 очков.