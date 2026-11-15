Лидер этапа Гран-при в Омске фигуристка рассказала, как заболела накануне

Фото: Федерация фигурного катания на коньках России

Фигуристка Лидия Плескачева после выступления на этапе Гран-при России в Омске рассказала, что за несколько дней до старта заболела. Болезнь продлилась четыре дня.

– Перед этапом я заболела, у меня была температура 38,5. Но я быстро мобилизовалась, восстановилась. «Четыре дня болела, для меня очень много», – приводит ТАСС слова спортсменки.

Обычно, отметила Плескачева, она восстанавливается за два-три дня. К соревнованиям фигуристка все же пришла в форму и по итогам короткой программы занимает первое место с результатом 77,76 балла.

Плескачева призналась, что перед прокатом сильно волновалась и даже забыла, где должна начинать выступление. Причиной такого состояния, по ее мнению, стал сильный стресс перед выходом на лед.

14 ноября в Омске начался заключительный этап Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири». Сегодня последний день соревнований. «G-Drive Арена» принимает соревнования такого масштаба уже в третий раз.