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Молодой фигурист получил серьезную травму и не выступит на Гран-при в Омске

t.me/germanchistyakov
ЛШ
Лев Шишкин
·Спорт·Лев Шишкин

Молодой фигурист получил серьезную травму и не выступит на Гран-при в Омске

Арсений Федотов снялся с этапа, который сейчас проходит в Омске.
G-Drive Арена

Перспективный фигурист Арсений Федотов снялся с этапа Гран-при России «Сердце Сибири», который в эти выходные проходит в Омске. Спортсмен получил серьезную травму голеностопного сустава, сообщил его тренер Алексей Мишин.

– У него серьезная травма голеностопного сустава, до последнего старались соблюсти правила отбора на чемпионат России (выступление на двух этапах Гран-при – «Омск-информ»). Но было принято такое решение – не рисковать спортсменом и не обострять незалеченные травмы. Он пробовал кататься, но не смог, – сказал Мишин в комментарии агентству ТАСС.

Арсению Федотову 17 лет. Он дважды выигрывал первенство России среди юниоров (2023, 2024 годы), в текущем сезоне стал победителем Мемориала Дениса Тена среди юниоров и бронзовым призером взрослого этапа Гран-при России в Санкт-Петербурге.

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·Спорт·Лев Шишкин

Молодой фигурист получил серьезную травму и не выступит на Гран-при в Омске

Арсений Федотов снялся с этапа, который сейчас проходит в Омске.
G-Drive Арена

Перспективный фигурист Арсений Федотов снялся с этапа Гран-при России «Сердце Сибири», который в эти выходные проходит в Омске. Спортсмен получил серьезную травму голеностопного сустава, сообщил его тренер Алексей Мишин.

– У него серьезная травма голеностопного сустава, до последнего старались соблюсти правила отбора на чемпионат России (выступление на двух этапах Гран-при – «Омск-информ»). Но было принято такое решение – не рисковать спортсменом и не обострять незалеченные травмы. Он пробовал кататься, но не смог, – сказал Мишин в комментарии агентству ТАСС.

Арсению Федотову 17 лет. Он дважды выигрывал первенство России среди юниоров (2023, 2024 годы), в текущем сезоне стал победителем Мемориала Дениса Тена среди юниоров и бронзовым призером взрослого этапа Гран-при России в Санкт-Петербурге.

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Рубрика - Спорт