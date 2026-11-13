В МОК могут припомнить Канаде отказ пускать российских хоккеистов

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Отказ Канады предоставить визы российским хоккеистам может повлиять на подход МОК к выбору организаторов международных турниров. Такое мнение высказал спортивный агент Алексей Дементьев в разговоре с «Матч ТВ».

Отметим, премьер-министр Канады Марк Карни ранее объявил, что российские и белорусские спортсмены не смогут получить канадские визы для участия в международных турнирах, которые пройдут в стране. Ограничения затронут и молодежный чемпионат мира по хоккею 2027 года. В ответ Федерация хоккея России направила обращение в Международную федерацию хоккея, потребовав допустить национальную команду к турниру или перенести его в страну, готовую принять российских хоккеистов.

– Знаете, такие возможные ограничения никак не коррелируют с принципом честной игры. Это могут быть разные виды спорта, разные обстоятельства. И, возможно, данный прецедент просто обяжет МОК к большему контролю за местами проведения соревнований, – подчеркнул Дементьев.

Агент также подчеркнул, что комитет заинтересован в участии всех заявленных спортсменов и сборных, поэтому подобные ситуации должны учитываться при организации будущих соревнований. При этом речь идет не только о хоккее, но и о других спортивных дисциплинах.

Напомним, ранее легендарный нападающий «Авангарда» Максим Сушинский высказался о недопуске российских хоккеистов к молодежному чемпионату мира 2027 года в Канаде.