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·Спорт·Алексей Новиков

Омский этап Гран-при России потерял сразу трех фигуристов

Среди снявшихся с турнира оказалась победительница юниорского Гран-при София Дзепка.
фигурное катание, коньки

Омский этап Гран-при России по фигурному катанию лишился сразу трех участников. От соревнований отказались София Дзепка, Григорий Федоров и Михаил Терновский. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

Несмотря на юный возраст, Дзепка уже успела добиться заметных успехов. В 2025 году она завоевала бронзу первенства России среди юниоров, а в 2026-м стала победительницей финала юниорского Гран-при страны. Кроме того, фигуристка выиграла два этапа международной юниорской серии Гран-при, которые проходили в Китае и Таиланде.

Благодаря этим результатам спортсменка также обеспечила себе участие в финале юниорского Гран-при. Он состоится с 10 по 13 декабря в китайском Чунцине.

Напомним, омский этап Гран-при России «Сердце Сибири» пройдет 14 и 15 ноября на льду G-Drive Арены.

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Омский этап Гран-при России потерял сразу трех фигуристов

Среди снявшихся с турнира оказалась победительница юниорского Гран-при София Дзепка.
фигурное катание, коньки

Омский этап Гран-при России по фигурному катанию лишился сразу трех участников. От соревнований отказались София Дзепка, Григорий Федоров и Михаил Терновский. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

Несмотря на юный возраст, Дзепка уже успела добиться заметных успехов. В 2025 году она завоевала бронзу первенства России среди юниоров, а в 2026-м стала победительницей финала юниорского Гран-при страны. Кроме того, фигуристка выиграла два этапа международной юниорской серии Гран-при, которые проходили в Китае и Таиланде.

Благодаря этим результатам спортсменка также обеспечила себе участие в финале юниорского Гран-при. Он состоится с 10 по 13 декабря в китайском Чунцине.

Напомним, омский этап Гран-при России «Сердце Сибири» пройдет 14 и 15 ноября на льду G-Drive Арены.

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Рубрика - Спорт