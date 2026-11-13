Омский этап Гран-при России потерял сразу трех фигуристов

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Омский этап Гран-при России по фигурному катанию лишился сразу трех участников. От соревнований отказались София Дзепка, Григорий Федоров и Михаил Терновский. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

Несмотря на юный возраст, Дзепка уже успела добиться заметных успехов. В 2025 году она завоевала бронзу первенства России среди юниоров, а в 2026-м стала победительницей финала юниорского Гран-при страны. Кроме того, фигуристка выиграла два этапа международной юниорской серии Гран-при, которые проходили в Китае и Таиланде.

Благодаря этим результатам спортсменка также обеспечила себе участие в финале юниорского Гран-при. Он состоится с 10 по 13 декабря в китайском Чунцине.