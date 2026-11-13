Омский лед пережил триумф фаворитов и неожиданный прорыв к медалям

Фото: Ева Якубович

Стали известны победители и призеры всероссийских соревнований по фигурному катанию среди юниоров «Сердце Сибири», которые проходят на G-Drive Арене в Омске. По итогам второго дня турнира золотые награды завоевали София Сарновская и Герман Ленков.

Сарновская лидировала на протяжении обеих программ и в итоге уверенно заняла первое место, опередив ближайшую соперницу более чем на 18 баллов. Серебряную медаль завоевала Валерия Лукашова, бронзовую – Лизавета Мельникова.

– Я показала свой максимум, были небольшие недочеты и помарочки, но будем над ними работать. Не думала, что все так сложится, заранее ничего не загадывала, просто делала свою работу. Настраивала себя на чистый прокат, побила свои рекорды, – поделилась фигуристка.

Ленкову, одержавшему победу среди юношей, также удалось сохранить первую строчку по итогам обеих программ. При этом борьба за остальные места на пьедестале развернулась только после произвольного проката. По итогам короткой программы Вадим Воронов и Марк Лукин не входили в тройку лидеров, однако затем смогли улучшить свои позиции и завоевать серебряную и бронзовую медали соответственно.