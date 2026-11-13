В «Авангарде» объяснили, почему Гуляев способен сводить соперников с ума

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Бывший тренер «Омских ястребов», а ныне наставник фарм-клуба «Авангарда» Виталий Черночуб высказался об игре молодого защитника омичей Михаиле Гуляеве. По словам специалиста, защитник в своем возрасте стал одним из лучших игроков КХЛ.

– Шикарное катание! Насколько оно взрывное, насколько оно легкое. Свободный лед – это его стихия. Если свободный лед есть, его тяжело остановить. По свободному льду, наверное, лучший в этой лиге по игре с шайбой, – цитирует Черночуба портал «Sport24».

При этом эксперт указал и на слабые стороны игрока. В частности, ему еще предстоит прибавить в оборонительных действиях. Однако игровое мышление и техника катания молодого хоккеиста уже находятся на высоком уровне.

Отметим, что в нынешнем сезоне 21-летний Гуляев сыграл 24 матча, в которых отметился четырьмя голами и 11 результативными передачами. Кроме того, в последней игре против магнитогорского «Металлурга» защитник принес «Авангарду» победу, забросив решающую шайбу.

Напомним, ранее экс-нападающий омичей Райан Спунер раскрыл, когда «Авангард» должен превратиться в «единый кулак».