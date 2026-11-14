«Играют натужно»: «Авангард» ждет тяжелая «заруба» с главной выскочкой КХЛ

Фото: hawk.ru

Сегодня, 14 ноября, хоккеистам «Авангарда» предстоит провести последний матч выездной серии по маршруту Минск – Магнитогорск – Нижнекамск. Игра против «Нефтехимика» ожидается тяжелой, и победа в ней будет крайне важна для «ястребов» – нижнекамцы идут на втором месте на Востоке, «ястребы» пока четвертые и в случае успеха вплотную приблизятся к оппонентам.

Команда из Татарстана – главное открытие нынешнего сезона КХЛ. Подопечные Игоря Гришина, изрядно потрепавшие нервы «Авангарду» в прошлом плей-офф, сегодня играют в комбинационный, быстрый хоккей и в 26 стартовых матчах одержали 14 побед.

– Безусловно, содержание игры и результаты «Нефтехимика» удивляют, – говорит хоккейный эксперт Игорь Уланов. – Команда идет на втором месте в турнирной таблице Востока. У Гришина очень молодая, амбициозная команда. Ребята раскованно играют в открытый хоккей, мобильно, слаженно, не передерживают шайбу, быстро проходят среднюю зону. В зоне атаки играют ярко, с контролем шайбы и хорошей результативностью.

Сам Гришин, впрочем, отмечает, что после двух чувствительных поражений от лидеров КХЛ – 1:8 в матче с магнитогорским «Металлургом» и 1:5 от «Локомотива» – его команда оказалась в яме.

– Последние матчи команда играла достаточно натужно и до сих пор она не может прийти в нормальное функциональное состояние, к сожалению, – признает тренер. – И все это сказывается на результате. Не свежие у нас игроки. Не один раз говорил, что у нас команда играет хорошо, когда у нее функциональное состояние хорошее. Мы играем за счет функциональной подготовки, хорошего движения. Когда все это пропадает, нам становится тяжело.

Кроме того, у «Нефтехимика» проблемы с реализацией голевых моментов – игрокам не хватает мастерства забросить шайбу. То же самое сейчас можно сказать и о «Авангарде». Команда у Ги Буше «тяжелая», хоккеисты прямо по ходу регулярного чемпионата набирают игровую форму и крайне мало забивают (всего 50 шайб за 24 игры – это худший показатель в лиге). Так что сегодняшний матч в Нижнекамске ожидается не очень результативным, с обилием борьбы и минимумом голевых моментов. Возможно, его судьбу решит игра в неравных составах.

Игра начнется в 17.00 по омскому времени.