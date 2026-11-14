В Омске стартует Гран-при «Сердце Сибири»: публикуем расписание фигуристов

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В субботу, 14 ноября, в Омске стартуют соревнования взрослых участников пятого этапа Гран-при России сезона 2026/2027 «Сердце Сибири». Публикуем программу дня, в который на лед выйдут танцевальные дуэты, одиночники и спортивные пары.

Открывают соревновательный день танцоры. Первая разминка начнется в 14:00, спортсмены будут выходить на лед с 14:06 до 14:31 – среди них Анна Коломенская и Артем Фролов, Александра Прокопец и Александр Васькович, а также Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Во второй разминке, стартующей в 14:37, выступят Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Ирина Хавронина и Давид Нарижный, Елизавета Шичина и Павел Дрозд, Василиса Григорьева и Евгений Артющенко, а завершат блок фавориты – двукратные вице-чемпионы Европы Александра Степанова и Иван Букин. Их выход запланирован на 15:08.

Мужская часть программы займет время с 15:30 до 16:49. В первой разминке зрители увидят Артемия Маринина, Арсения Дмитриева, Михаила Полянского, Александра Мельникова, Федора Зонова и Илью Мавлянова. Вторая разминка откроется в 16:12, а первым на лед выйдет Илья Строганов – в 16:20. Далее последуют Илья Неретин, Арсений Федотов, Лев Лазарев, Николай Угожаев, а замкнет список бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион Европы Марк Кондратюк. Его выступление начнется**** в 16:49.

Женские соревнования стартуют в 17:25. В первой разминке выступят Арина Мариничева, Риана Кадырова, Мария Ганина, Мария Мазур, Мария Елисова и Софья Акатьева. Вторая разминка запланирована на 18:07, ее участницы – Любовь Рубцова, Софья Муравьева, Мария Захарова, Дарья Садкова, Алиса Двоеглазова и Лидия Плескачева, которая выйдет на лед последней в 18:44.

Завершат вечер спортивные пары. Первая разминка стартует в 19:05: на лед выйдут Анна Карпук и Илья Миронов, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, Алена Кривоносова и Андрей Анисимов, Алиса Блинникова и Алексей Карпов. Во второй разминке, начало которой назначено на 19:37, выступят Анастасия Гричева и Иван Долгодворов, Юлия Филимонова и Андрей Шадерков, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, а последними на лед выйдут Таисия Щербинина и Артем Петров в 20:03.