Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
ХК Авангард
Спорт

Названы сроки возвращения травмированного форварда «Авангарда» Якупова

hawk.ru
ЛШ
Лев Шишкин
·Спорт·Лев Шишкин

Названы сроки возвращения травмированного форварда «Авангарда» Якупова

Топовый нападающий омичей не выходит на лед с конца октября.
Наиль Якупов

Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов вернется в состав команды к домашнему матчу против владивостокского «Адмирала» (18 ноября), сообщил главный тренер «ястребов» Ги Буше. Якупов не выходил на лед с конца октября.

Думаю, что к следующей игре будет готов, – сказал Ги Буше после победного матча с «Нефтехимиком» (5:1). – Особенно после того, что мы Артема Ильенко сейчас потеряли. К сожалению, он выбыл. До этого он играл в четвертом звене, хорошо себя проявил, мы дали ему возможность сыграть в третьем звене. У него была одна из лучших игр сегодня. Очень печально, что он не сможет принять участие в следующей игре.

По словам наставника омичей, Наиль Якупов является одним из лидеров команды, и его сильно не хватает «Авангарду». Скоро форвард воссоединится с партнерами.

Читайте также

·Спорт·Лев Шишкин

Названы сроки возвращения травмированного форварда «Авангарда» Якупова

Топовый нападающий омичей не выходит на лед с конца октября.
Наиль Якупов

Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов вернется в состав команды к домашнему матчу против владивостокского «Адмирала» (18 ноября), сообщил главный тренер «ястребов» Ги Буше. Якупов не выходил на лед с конца октября.

Думаю, что к следующей игре будет готов, – сказал Ги Буше после победного матча с «Нефтехимиком» (5:1). – Особенно после того, что мы Артема Ильенко сейчас потеряли. К сожалению, он выбыл. До этого он играл в четвертом звене, хорошо себя проявил, мы дали ему возможность сыграть в третьем звене. У него была одна из лучших игр сегодня. Очень печально, что он не сможет принять участие в следующей игре.

По словам наставника омичей, Наиль Якупов является одним из лидеров команды, и его сильно не хватает «Авангарду». Скоро форвард воссоединится с партнерами.

Больше по тегу - #ХК Авангард
Рубрика - Спорт