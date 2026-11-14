Ход конем и хук слева: в Омске будут развивать экзотический шахбокс

В Омской области зарегистрировали региональную федерацию шахбокса. Организация появилась в ноябре, а ее соучредителями стали Филипп Салугин, София Панева, Елизавета Шестнева и Анна Седельникова. Последняя возглавила федерацию, сообщает портал «СуперОмск».
Шахбокс – гибридный вид спорта, в котором спортсмены попеременно играют шахматные партии и проводят боксерские поединки. Первый чемпионат мира по шахбоксу прошел в середине 2007 года, в 2020-м зарегистрировали «Федерацию шахбокса России», а в январе 2025 года Министерство спорта РФ включило шахбокс во Всероссийский реестр видов спорта.
– Это новый вид спорта, который, на мой взгляд, будет интересен студентам нашего города. Особенно интересен шахбокс совмещением интеллектуального развития и физического, – отметила Седельникова.
Председателю новой федерации 20 лет, спортсменка выступала в составе сборной России по кикбоксингу. Анна окончила омскую детскую школу искусств № 1 имени Ю. И. Янкелевича, а своим тренером и наставником называет Филиппа Салугина – заслуженного мастера спорта по кикбоксингу, функционера «Российской федерации кикбоксинга».