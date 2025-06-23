В Омске завершился чемпионат СФО памяти Александра Малунцева.

В Омске прошел чемпионат Сибирского федерального округа (СФО) по боксу памяти первого директора ОНПЗ Александра Малунцева. Соревнования прошли при поддержке предприятия по программе социальных инвестиций «Родные города».

– Омская область четвертый год подряд получает право на проведение чемпионата СФО по боксу, – сказал губернатор Омской области Виталий Хоценко. – Это само по себе говорит о высоком уровне подготовки мероприятия и авторитетности омского турнира среди спортсменов. Соревнования проходят при поддержке омского предприятия. Ежегодно множество российских боксеров привозят из Омска ценный спортивный опыт и яркие положительные эмоции. Омская школа бокса имеет славную историю и крепкие традиции. За последние 10 лет у нас в регионе подготовлено несколько десятков мастеров спорта. А в состав сборной команды страны входят пять воспитанников омского бокса.

В чемпионате приняли участие 68 боксеров из восьми сибирских регионов. Победители смогут выступить на чемпионате России. Также они получили право на присвоение спортивного звания «Мастер спорта России», если выполнят требования Единой всероссийской спортивной классификации.

– Чемпионат является ключевым в Сибири и внесен в календарный план Федерации бокса России и федерального министерства спорта, – отметил двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко. – Задать высокий уровень организации и показать престижность омских соревнований удалось благодаря поддержке омского предприятия. В партнерстве с ним и региональным правительством нам удается четвертый год подряд выполнять необходимые условия для проведения чемпионата. А ведь это очень важно для боксеров. Соревнования такого уровня – отличный шанс заявить о себе и получить путевку в большой спорт.

Бои проходили в 13 весовых категориях у мужчин и восьми – у женщин. Омская область победила в общекомандном зачете по итогам решающих боев среди мужчин. Шесть омичей выиграли золотые медали, еще двое – серебряные.

Что касается женских боев, то Омская область завоевала три золотые медали и второе место в общекомандном зачете. Омские спортсмены Василий Самчук и Арина Орешкина получили специальные призы как лучшие боксеры соревнований.

– Бокс – один из самых эффектных видов спорта, который требует не только физической выносливости, но и умения стратегически мыслить, принимать быстрые решения, – сказал директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Убежден, что нам и дальше надо развивать этот вид спорта в регионе, приобщать молодежь к здоровому образу жизни. Гордимся своей причастностью к долгой истории чемпионата по боксу. Рассчитываем, что регулярное проведение этих состязаний откроет новые имена и поможет многим омским боксерам выйти на новый уровень, отстаивать честь региона уже на чемпионате России. Благодаря чемпионату боксеры со всей Сибири могут получить путевку в большое спортивное будущее. Кто знает, может следующий именитый спортсмен сделает свой старт именно на этом чемпионате.

Отметим, что соревнования впервые прошли в 1968 году. Тогда победителем стал Леонид Киселев, ныне заслуженный тренер РСФСР и наставник Алексея Тищенко.

Добавим, что в этом году впервые прошел отборочный чемпионат по удару на силу. Спортсмены и любители померились скоростью и мощностью ударов с помощью специального оборудования. Лидеры отправятся на чемпионат России по этой дисциплине бокса.