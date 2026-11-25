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Сегодня, 25 ноября, «Авангард» опубликовал состав на выездную серию. Как сообщили в пресс-службе клуба, «ястребы» не смогут отправиться во Владивосток и Хабаровск в полной готовности.

В заявку «Авангарда» вошли три вратаря: Никита Серебряков, Иван Просветов и Георгий Плотников. В защитной линии сыграют Михаил Гуляев, Кирилл Адамчук, Максим Лажуа, Марсель Ибрагимов, Лев Стариков, Джозеф Чеккони, Дамир Шарипзянов и Семен Чистяков.

В нападении тренерский штаб рассчитывает на Дмитрия Рашевского, Николая Прохоркина, Эндрю Потуральски, Василия Пономарева, Константина Окулова, Джошуа Ливо, Родиона Казанцева, Владимира Корзина, Кирилла Долженкова, Александра Волкова, Глеба Бурлаку и Егора Афанасьева.

При этом на выезд не отправятся травмированные Наиль Якупов, Артем Ильенко и Седрик Пакетт. Также в составе нет Ильи Рейнгардта, причины отсутствия которого не уточняются. Ранее главный тренер Ги Буше отмечал, что намерен дать нападающему игровое время и шанс проявить себя.

Отметим, что первый матч серии омичи проведут 26 ноября с «Адмиралом», а 28 ноября встретятся с «Амуром». После выезда «Авангард» вернется в Омск.