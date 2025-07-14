Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Он перейдет из «Омских Ястребов» в «Омские Крылья».
Омский хоккейный клуб «Авангард» подписал новый контракт с защитником Николаем Захаровым. Он перейдет из МХЛ («Омские Ястребы») в ВХЛ («Омские Крылья»). Одностороннее соглашение с 20-летним защитником рассчитано на два года.
Захаров играл за «Омских Ястребов» с 2022 года. За это время он провел 104 матча в регулярном чемпионате и 20 матчей в плей-офф.
Андрей Андреев
·Спорт

Он перейдет из «Омских Ястребов» в «Омские Крылья».
Омский хоккейный клуб «Авангард» подписал новый контракт с защитником Николаем Захаровым. Он перейдет из МХЛ («Омские Ястребы») в ВХЛ («Омские Крылья»). Одностороннее соглашение с 20-летним защитником рассчитано на два года.
Захаров играл за «Омских Ястребов» с 2022 года. За это время он провел 104 матча в регулярном чемпионате и 20 матчей в плей-офф.
Андрей Андреев