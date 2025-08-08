Команда в четвёртый раз подряд стала победителем турнира G-Drive Cup.

Молодёжная команда «Авангарда» завоевала первый трофей в новом сезоне. Хоккеисты «Омских Ястребов» стали победителями предсезонного турнира G-Drive Cup, который традиционно проходит в Омске. Это уже четвертая подряд победа команды в домашнем турнире.

В этом году за кубок боролись шесть команд: «Белые Медведи», «Мамонты Югры», АКМ, «Сибирские Снайперы», «Кузнецкие Медведи» и хозяева турнира - «Омские Ястребы».

По итогам пяти матчей омичи одержали три победы в основное время и одну в овертайме, набрав 9 очков.