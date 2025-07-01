Омск-Информ
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·Спорт

Речь идет об игроке молодежной команды.
«Авангард» обменял в ХК «Норильск» нападающего Егора Ядыкина. Взамен омский хоккейный клуб получит денежную компенсацию.
Ядыкин играл за молодежную команду «Омские Ястребы». В минувшем сезоне он провел 58 матчей.
Ранее клуб также обменял на компенсацию нападающего Николая Хворова. Хоккеист отправился в «Салават Юлаев».
1018Андрей Андреев
·Спорт

Речь идет об игроке молодежной команды.
«Авангард» обменял в ХК «Норильск» нападающего Егора Ядыкина. Взамен омский хоккейный клуб получит денежную компенсацию.
Ядыкин играл за молодежную команду «Омские Ястребы». В минувшем сезоне он провел 58 матчей.
Ранее клуб также обменял на компенсацию нападающего Николая Хворова. Хоккеист отправился в «Салават Юлаев».
1018Андрей Андреев