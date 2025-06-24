Омск-Информ
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·Спорт

Речь идет об игроке «Омских Ястребов».
Омский «Авангард» обменял в «Салават Юлаев» нападающего Николая Хворова. Омский хоккейный клуб получит денежную компенсацию.
Николай Хворов выступал за «Омских Ястребов». В сезоне-2024/2025 провел 35 матчей, в которых набрал 40 (19+21) очков. Также на его счету 3 результативные передачи в 8 играх плей-офф.
Андрей Андреев
·Спорт

Речь идет об игроке «Омских Ястребов».
Омский «Авангард» обменял в «Салават Юлаев» нападающего Николая Хворова. Омский хоккейный клуб получит денежную компенсацию.
Николай Хворов выступал за «Омских Ястребов». В сезоне-2024/2025 провел 35 матчей, в которых набрал 40 (19+21) очков. Также на его счету 3 результативные передачи в 8 играх плей-офф.
Андрей Андреев