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Исполнительный директор хоккейного клуба «Авангард» Мария Маркарян допустила, что команду в будущем может возглавить женщина-тренер. По ее словам, в клубе можно построить карьеру вне зависимости от пола, возраста или иных особенностей.

– Думаю, что да. Это очень крутая история. У нас в клубе можно сделать карьеру вне зависимости от пола, возраста и других особенностей. Это я на 100 % могу утверждать по себе и по коллегам. Если появится женщина, которая будет обладать уровнем компетенции, необходимым для тренера КХЛ, у нас не будет никаких ограничений, чтобы ее задействовать. Но нужно, чтобы такая женщина появилась, – рассказала Маркарян порталу Om1.

Мария Маркарян подчеркнула, что при наличии соответствующего уровня подготовки специалист сможет работать в КХЛ в структуре клуба без барьеров.