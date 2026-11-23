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«Авангард» вошел в тройку лучших клубов КХЛ по реализации большинства. По данным официального сайта лиги, после 28 матчей сезона омичи используют 25 % возможностей при игре в численном преимуществе.

Так, в 28 матчах омичи 68 раз получали численное преимущество и 17 раз доводили его до заброшенной шайбы. Выше «Авангарда» в рейтинге оказались только ЦСКА, реализовавший 26,9 % большинства (21 гол в 78 попытках), и «Шанхай Дрэгонс» с результатом 26,2 % (22 гола в 84 попытках).

Следом за тройкой лидеров идет минское «Динамо», реализовавшее 23 % большинства (20 шайб после 87 попыток). На пятом месте находится «Торпедо» с результатом 22,5 % (16 голов в 71 большинстве).

Напомним, ранее сообщалось, что форвард «Авангарда» Константин Окулов стал лучшим игроком минувшего дня в КХЛ.