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«Авангард» завершил домашнюю серию победой над «Ак Барсом» со счетом 3:1 и поднялся на вторую строчку Восточной конференции. После игры главный тренер омичей Ги Буше рассказал, когда стоит ждать возвращения травмированных нападающих Наиля Якупова, Седрика Пакетта и Артема Ильенко.

– Сейчас у нас есть три травмированных игрока, это Якупов и два центра, Ильенко и Пакетт. То есть, по большому счету, четвертое звено у нас очень сильно пострадало, и этих ребят не будет какое-то время. Они не поедут с командой на выезд, и, возможно, еще после этого какое-то время мы также их не увидим. То есть ориентируемся где-то на время после паузы в чемпионате, – рассказал главный тренер.

Пауза в чемпионате связана с Кубком Первого канала, который будет проходить с 9 по 13 декабря в Москве. В сборную «Россия 25» приглашены Ильенко, Михаил Гуляев и Дамир Шарипзянов.

Отметим, что Шарипзянов должен был участвовать в Кубке в прошлом году, но пропустил соревнования из-за повреждения.

Напомним, что форвард Седрик Пакетт, выбыл из-за травмы пальца руки. Наиль Якупов получил повреждение во время игры в Тольятти 30 октября, после чего ему назначили дополнительное медицинское обследование. Артем Ильенко травмировал колено 14 ноября в третьем периоде матча против «Нефтехимика».