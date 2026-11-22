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Сегодня, 22 ноября, на «G-Drive Арене» в Омске «Авангард» обыграл «Ак Барс» со счетом 3:1. Команда действовала уверенно и особенно показала себя в первых двух периодах.

Однако главный тренер «ястребов» Ги Буше больше впечатлился третьим периодом, когда шайбы не забросила ни одна из команд.

– Мы сегодня хорошо начали и прекрасно показали себя на старте матча. Видели, что соперник хорошо работает, и нам надо было грамотно на это ответить. Мы не давали им много шансов и перебросали «Ак Барс». Особенно хорошо мы показали зрелость в третьем периоде, делая акцент на деталях, – сказал наставник.

Ги Буше заявил, что «Авангард» таким образом готовится к плей-офф, показывая хоккей «на выносливость».

- Мы могли забросить хоть четыре шайбы в большинстве, но мне больше нравится, когда матчи практически на равных. Это помогает готовиться к плей-офф. Наша команда растет. Константин Окулов выдал суперматч. Плюс хорошо себя показали Василий Пономарев и Александр Волков. Дамир Шарипзянов и Николай Прохоркин набирают форму, – отметил Буше.

Напомним, что сейчас омичи переместились на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. А плей-офф стартует 23 марта 2027 года.