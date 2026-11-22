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В Омске на велотреке прошли всероссийские соревнования по велоспорту на треке. Гонщики из пяти регионов – Омской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской и Свердловской областей – выступали с 17 по 19 ноября, сообщили в региональном Минспорта. Победителей определяли по сумме результатов всех заездов.

Среди мужчин первым стал Виталий Терешенок из Омской области. Серебро у Артема Шестакова, представлявшего Омскую и Новосибирскую области, бронза – у Андрея Докшина из Омской области.

У юниоров 17–18 лет весь пьедестал заняли представители Омской области. Золото выиграл Иван Евдокимов, серебро – Георгий Щетков, третьим стал Даниил Хужен.

У юниорок расклад такой же – все призовые места у представительниц Омской области. Первой стала Валерия Котельникова, второй – София Клочко, бронза досталась Юлианне Янушкевич.