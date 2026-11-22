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Сегодня, 22 ноября, на послематчевой пресс-конференции главный тренер Ги Буше оценил шансы на попадание в «Авангард» на постоянной основе вернувшегося в Омск 23-летнего нападающего Ильи Рейнгарда.

На нынешней игре с «Ак Барсом», окончившейся со счетом 3:1 в пользу омичей, молодой форвард дебютировал в четвертом звене. Это стало спортивной сенсацией, потому что первоначально сообщалось, что Рейнгарда взяли в аренду из «Северстали» в команду ВХЛ «Омские крылья».

Наставник «ястребов» признался, что пошел на этот шаг из-за травм топовых игроков. Плюс сыграло любопытство: чему научился нападающий в «Северстали».

– У нас трое, Пакетт, Ильенко и Якупов выбыли из-за травм, и очень трудно держать темп. У нас страдает четвертое звено, поэтому там только молодые ребята. К нам Илья Рейнгард приехал в ВХЛ, но я решил его пригласить к нам, чтобы оценить, как он вырос. Но мы с «Северсталью» играем по-разному. Илья Рейнгард абсолютно не адаптирован к тому, что пропагандируем мы. Он был на одном собрании, но мы будем справляться с этими обстоятельствами, – сказал Ги Буше.

Наставник дипломатично заметил, что судьба игрока зависит от него.

- Все зависит в первую очередь от него. Мы хотим на него посмотреть, но ему не хватало навыков силовой борьбы, физики. Мы дадим ему время. Если он впишется в наш коллектив, я буду более чем рад, – добавил Буше.

Илья Рейнгард – выпускник омской школы хоккея: он прошел все ступени клубной вертикали, начиная с «Омских Ястребов» в 2020 году. В 2023–24 гг. играл одновременно за команды ВХЛ «Омские Крылья» и за КХЛ в составе «Авангарда».