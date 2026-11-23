Фото: max.ru/channel_neftbasket

В Омске на 72-м году жизни скончался известный ветеран регионального баскетбола Анатолий Ворошко. О его смерти вчера сообщили в пресс-службе баскетбольной команды «Нефтяник-Титан».

Анатолий Николаевич считался одним из самых ярких омских игроков 1970-х годов. Завершив карьеру на площадке, он продолжил развивать спорт на руководящих постах – возглавлял спортивную школу имени В. Н. Промина и работал вице-президентом Центра олимпийской подготовки «Авангард».

– Анатолий Ворошко всегда сохранял искреннюю любовь к баскетболу и многое делал для развития любимого вида спорта в нашем регионе, – отметили в клубе.

Прощание с Анатолием Ворошко состоится во вторник, 24 ноября, в 12:00 по адресу: улица Перелета, 7Б.

Напомним, что на прошлой неделе скончалась диктор омского «Авангарда» Надежда Демичева.