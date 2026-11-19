Omskinform.ru

Вчера, 18 ноября, в Омске произошло ДТП, в котором пострадала школьница. Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, сообщение в госавтоинспекцию поступило в 21:30.

Как установили сотрудники полиции, 23-летний водитель тойота Corolla ехал по улице Арктической от 8-й Ремесленной в сторону 5-й Армии. В районе дома № 23 он допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемой «зебре».

Пешеходом оказалась 17-летняя ученица 11-го класса. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Речь идет о нарушении ПДД, которое привело к гибели человека по неосторожности.

Напомним, ранее сообщалось, что вечернее ДТП в Омске собрало скорые и спасателей.