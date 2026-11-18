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Накануне, 17 ноября, около 19:50 в дежурную часть полиции по Муромцевскому району поступило сообщение о дорожной аварии с пострадавшими.

Прибывшие на вызов автоинспекторы предварительно установили, что 17-летний подросток за рулем «Лады Гранты» ехал по улице 30 лет Победы в рабочем поселке Муромцево. Возле дома № 24 юноша пошел на обгон и врезался в «Пежо 407», которым управлял 61-летний мужчина, поворачивавший налево. От удара отечественная легковушка перевернулась.

В результате столкновения травмы получили сам несовершеннолетний автомобилист и его 17-летняя пассажирка – обоих госпитализировали.

В отношении юного водителя возбудили административное дело по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за езду без прав. Полицейские продолжают проверку по факту случившегося.