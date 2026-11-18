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В Омске перед судом предстанет безработный 65-летний рецидивист, обвиняемый в угрозе убийством сотруднице медицинского учреждения. Прокуратура Кировского округа уже утвердила обвинительный акт по части 1 статьи 119 УК РФ и передала материалы дела на рассмотрение.

По данным следствия, инцидент произошел в отделении гнойной хирургии Городской клинической больницы № 1 имени А. Н. Кабанова, где мужчина проходил стационарное лечение. Испытывая сильную боль, пациент потребовал от 44-летней санитарки выдать ему обезболивающий препарат, хотя назначение и раздача медикаментов не входят в ее должностные обязанности.

Услышав отказ, мужчина схватил нож, направил лезвие в живот сотруднице больницы и пообещал ее убить. Женщина всерьез испугалась за свою жизнь и закричала. На шум вовремя прибежала медицинская сестра, которой удалось обезоружить агрессивного пациента.

Во время расследования омич полностью признал свою вину в случившемся.