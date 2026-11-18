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Прокуратура города Омска взяла на особый контроль установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием общественного транспорта. Инцидент произошел сегодня утром на улице Богдана Хмельницкого в районе дома № 188.

По предварительным данным ведомства, там столкнулись троллейбус восьмого маршрута, перевозивший 15 пассажиров, и автобус ЛиАЗ маршрута № 33 с 60 пассажирами в салоне. Удар оказался достаточно сильным, из-за чего медицинская помощь потребовалась юной пассажирке автобуса – 17-летней девушке.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой будут окончательно установлены причины и виновники аварии. Надзорное ведомство контролирует ход выяснения всех деталей происшествия.