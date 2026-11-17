Фото: t.me/omskiyavangard

Ушла из жизни диктор омского «Авангарда» Надежда Демичева, чей голос на протяжении 36 лет звучал на матчах местных команд. О трагедии сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

– Под ее объявления взрослели поколения болельщиков и игроков. Три с лишним десятилетия, тысячи матчей – неизменно яркое и певучее «Шайбу забросииил…», от которого мурашки бежали по коже и трибуны вскакивали в едином порыве, – отметили в клубе.

В последнее время Надежда Демичева работала на матчах команд ВХЛ «Омские Крылья» и МХЛ «Омские Ястребы». Однако с зимы диктор не комментировала игры. У нее обнаружили онкологию.

О дате и месте прощания с «голосом» «Авангарда» не сообщается.