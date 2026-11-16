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Форвард омского «Авангарда» Артем Ильенко избежал серьезных последствий после повреждения колена, полученного в недавнем домашнем поединке против «Нефтехимика». По данным источников, курс реабилитации хоккеиста продлится не менее двух недель, сообщает «Сила спорта».

Напомним, что инцидент произошел 14 ноября во время матча с нижнекамским клубом, который завершился уверенной победой хозяев со счетом 5:1. За шесть минут до финальной сирены нападающий неудачно столкнулся с защитником гостей Семеном Ручкиным, вывернул ногу и был вынужден досрочно уйти в раздевалку. В общей сложности в той игре он провел на площадке меньше 11 минут.

Напомним, что 30-летний хоккеист пополнил состав омского клуба в прошедшее межсезонье, перейдя из московского «Динамо». В текущем сезоне регулярного чемпионата на его счету 24 проведенные встречи и одна результативная передача при показателе полезности «-2».