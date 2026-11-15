В  «Авангарде» сделали заявление об атаке БПЛА на Нижнекамск после победного матча

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В ХК «Авангард» рассказали, как добирались в Омск после игры в Нижнекамске, которая случилась накануне атаки БПЛА. «Омск-информ» узнал эксклюзивные подробности.

Напомним, что вчера, 14 ноября, на «Нефтехим Арене» омичи одержали уверенную выездную победу над нижнекамским «Нефтехимиком» – 5:1. А рано утром 15 ноября на Нижнекамск произошла атака БПЛА. Дрон долетел до нефтехимического предприятия всего в нескольких километрах от арены, вызвав мощный пожар.

«Ястребы» уехали сразу после матча, поэтому не застали перекрытия аэропорта и других сопряженных с этим трудностей.

– Мы улетели сразу после игры. Примерно в час ночи по Омску были уже дома, – сказали редакции в пресс-службе хоккейного клуба.

В среду, 18 ноября, «Авангарду» предстоит уже домашний матч с «Адмиралом».