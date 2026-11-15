Фигурист Кондратюк «не дожал» на омском этапе Гран-при

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На этапе Гран-при России по фигурному катанию в Омске Марк Кондратюк занял третье место по итогам короткой программы и признался журналистам, что чувствует усталость. Об этом спортсмен рассказал после проката.

Фигурист пояснил, что небольшой промежуток между соревнованиями в Екатеринбурге и омским этапом осложнил ему физическую подготовку. Свое выступление он не считает безупречным, однако рад, что результаты постепенно улучшаются. По словам Кондратюка, он старался контролировать каждый элемент и идти от одного к другому.

– Немного в плане сил потяжелее. Я чувствовал, что все делаю, но на контроле старался идти от элемента к элементу. Все-таки классно, когда программа – это цельный продукт, – поделился спортсмен.

Между этапами фигурист сознательно снизил интенсивность занятий: на лед он выходил с минимальной нагрузкой, отрабатывая примерно 70–80 % своих возможностей. Обычно в такие паузы Кондратюк разучивает новые каскады, но в этот раз предпочел сосредоточиться на базовой подготовке и восстановлении сил.