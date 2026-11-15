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БПЛА атаковали НПЗ неподалеку от арены, где победил «Авангард»

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Елена Ляхова
·Спорт·Елена Ляхова

БПЛА атаковали НПЗ неподалеку от арены, где победил «Авангард»

Службы ликвидируют сильный пожар.
Беспилотник, БПЛА

Мощный пожар возник на месте попадания в результате утренней атаки БПЛА на нефтехимическое предприятие в Нижнекамске. Сообщается, что последствия ЧП ликвидируют службы.

Завод находится всего в нескольких километрах от «Нефтехим Арены», где вчера вечером хоккеисты омского «Авангарда» одержали уверенную выездную победу над нижнекамским «Нефтехимиком» – 5:1. Это лучшая игра команды в сезоне.

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БПЛА атаковали НПЗ неподалеку от арены, где победил «Авангард»

Службы ликвидируют сильный пожар.
Беспилотник, БПЛА

Мощный пожар возник на месте попадания в результате утренней атаки БПЛА на нефтехимическое предприятие в Нижнекамске. Сообщается, что последствия ЧП ликвидируют службы.

Завод находится всего в нескольких километрах от «Нефтехим Арены», где вчера вечером хоккеисты омского «Авангарда» одержали уверенную выездную победу над нижнекамским «Нефтехимиком» – 5:1. Это лучшая игра команды в сезоне.

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Рубрика - Спорт