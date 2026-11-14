«Авангард» на уверенности вынес главного «выскочку» КХЛ

Фото: hawk.ru

Хоккеисты омского «Авангарда» одержали уверенную выездную победу над нижнекамским «Нефтехимиком» – 5:1. Благодаря успеху в игре с командой из Татарстана «ястребы» поднялись на третье место в Восточной конференции и теперь отстают от «Нефтехимика» всего на один балл – 30 очков против 31.

«Ястребы» провели один из лучших матчей в этом сезоне. Пропустив под занавес первого периода, омичи перехватили инициативу во второй двадцатиминутке и в середине игры забросили две шайбы подряд. Сначала Семен Чистяков реализовал большинство, а буквально через 12 секунд Александр Волков провел вторую шайбу.

Игра на классе продолжилась в третьем периоде. Менее чем за три минуты гости трижды (!) огорчили вратаря хозяев: Константин Окулов забросил в расстановке «четыре на четыре», когда хозяева играли в большинстве, отличился Василий Пономарев, а через полтора минуты пришел черед Егора Афанасьева.

Уверенная победа над главным открытием нынешнего сезона КХЛ позволила «Авангарду» не только набрать важные два очка и получить психологическое преимущество над «выскочками» из Нижнекамска, которые в ноябре разгромно проиграли всем топам лиги – магнитогорскому «Металлургу» (1:8), «Локомотиву» (1:5) и сегодня «Авангарду» (1:5).

Впереди у омичей домашняя серия, которая стартует 18 ноября матчем против «Адмирала» из Владивостока. Затем «ястребы» принимают «Барыс» и «Ак Барс».