Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
ХК Авангард
Спорт

«Тут как в НХЛ»: Буше неожиданно поддержал потолок зарплат в КХЛ

hawk.ru
ЛШ
Лев Шишкин
·Спорт·Лев Шишкин

«Тут как в НХЛ»: Буше неожиданно поддержал потолок зарплат в КХЛ

Благодаря этому на Кубок Гагарина претендует много команд, отметил главный тренер «Авангарда».
Ги Буше - 8

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше поддержал потолок, действующий в КХЛ. По мнению канадского специалиста, благодаря этому в лиге растет конкуренция и выиграть Кубок Гагарина может гораздо больше команд.

– Хотел бы отметить, что в КХЛ очень хорошо работает потолок зарплат, благодаря которому на Кубок Гагарина претендуют не одна-две команды, а намного больше. Тут уже сейчас как в НХЛ – любая команда может победить. Я привык тренировать так, что каждый матч – как плей-офф, так что для меня это комфортное положение, – сказал Буше.

Напомним, что сегодня, 14 ноября, «Авангард» одержал крупную выездную победу над «Нефтехимиком» (5:1). Следующую игру «ястребы» проведут дома 18 ноября, соперник – «Адмирал» из Владивостока.

Читайте также

·Спорт·Лев Шишкин

«Тут как в НХЛ»: Буше неожиданно поддержал потолок зарплат в КХЛ

Благодаря этому на Кубок Гагарина претендует много команд, отметил главный тренер «Авангарда».
Ги Буше - 8

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше поддержал потолок, действующий в КХЛ. По мнению канадского специалиста, благодаря этому в лиге растет конкуренция и выиграть Кубок Гагарина может гораздо больше команд.

– Хотел бы отметить, что в КХЛ очень хорошо работает потолок зарплат, благодаря которому на Кубок Гагарина претендуют не одна-две команды, а намного больше. Тут уже сейчас как в НХЛ – любая команда может победить. Я привык тренировать так, что каждый матч – как плей-офф, так что для меня это комфортное положение, – сказал Буше.

Напомним, что сегодня, 14 ноября, «Авангард» одержал крупную выездную победу над «Нефтехимиком» (5:1). Следующую игру «ястребы» проведут дома 18 ноября, соперник – «Адмирал» из Владивостока.

Больше по тегу - #ХК Авангард
Рубрика - Спорт