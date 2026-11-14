Легионер «Авангарда» признался в любви к холодцу

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Американский нападающий ХК «Авангард» Эндрю Потуральски рассказал о любимых блюдах русской кухни. Как оказалось, легионер неплохо разбирается в местной кухне и даже умеет готовить сырники.

– Если так вспоминать, то, наверное, выделю холодец. Это было очень необычно, – сказал Потуральски в интервью «Силе Спорта». – И закуска из хлеба, лука и рыбы. Селедка? Да, по-моему, да, это была селедка. Конечно же, признаюсь, что я большой любитель сырников. Я их уже готовлю сам. Это очень вкусно.

Как оказалось, американец очень привередлив в еде и в ресторанах в основном заказывает проверенные блюда, а воду пьет исключительно из стеклянного стакана.

– Предпочитаю стейк. Слежу за своим питанием очень давно. Меня так с детства приучили, поэтому вода всегда чистая и именно из стекла, никакого пластика, – отметил Потуральски.

Ранее его одноклубник и друг, американский защитник «ястребов» Джозеф Чеккони рассказывал, что «подсел» на борщ и сырники.