Крутая арена и чудо-зрители: фигуристы в восторге от Гран-при в Омске

Фото: пресс-служба Минспорта Омской области

14 ноября в Омске начался заключительный этап Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири». Ультрасовременная «G-Drive Арена» принимает соревнования такого масштаба уже в третий раз.

На омский лед вышли 60 фигуристов из различных регионов страны. В заявке представлены спортсмены одиночных разрядов, а также танцевальные и спортивные пары. Первыми на старт вышли дуэты, исполнявшие ритм-танец. По его итогам определилась тройка сильнейших.

Лидерство захватили Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Вслед за ними идут Александра Степанова и Иван Букин. Третью строчку занимают Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный.

– Было тяжеловато, потому что катали в начале. Есть небольшие помарочки, будем работать дальше, улучшаться, – отметили после проката лидеры. – Атмосфера на Арене прекрасная, спасибо большое зрителям за поддержку, удалось ее почувствовать с самого начала программы. Был действительно теплый прием, надеемся, что будем приезжать сюда как можно чаще, потому что Арена крутая и поддержка нам здесь очень нравится. Мы погуляли немного, были на набережной возле нашего отеля, там так классно. Думаю, когда выпадет снег, вообще будет как в сказке.

В женском одиночном катании после короткой программы впереди Лидия Плескачева. За ней разместились Мария Захарова и Софья Муравьева. У мужчин лучший результат показал Лев Лазарев, вторым стал Николай Угожаев, третьим – Марк Кондратюк.

Среди спортивных пар первое место у Таисии Щербининой и Артема Петрова. Далее следуют Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, а замыкают тройку Анна Карасук и Илья Миронов.

15 ноября фигуристы представят произвольные программы. Первыми в 13:00 выступят танцевальные дуэты, затем на лед выйдут женщины, мужчины и спортивные пары. Завершится турнир церемонией награждения победителей и призеров.