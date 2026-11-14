Буше назвал секрет успеха «Авангарда» в «идеальном» матче с «Нефтехимиком»

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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал уверенную победу своей команды в выездной игре против «Нефтехимика» (5:1). «Ястребы» практически идеально провели второй и третий периоды встречи, забросив в ворота соперника две и три безответные шайбы соответственно.

– Мы знали, что сегодня для нас будет очень важная игра. До этого, в предыдущих двух играх, у нас первые и вторые периоды более-менее складывались, а третьи шли не очень. Мы с ребятами поговорили и договорились, что постараемся приложить все усилия для того, чтобы изменить третий период, чтобы выйти полностью заряженными и победить в этой игре, – сказал Буше после матча.

Наставник омичей также подчеркнул важность возвращения всех травмированных хоккеистов.

– У нас наконец-то все игроки, можно сказать, в обойме, кроме Якупова. Шарипзянов сейчас себя уже лучше чувствует, Лажуа и Волков молодцы. Нам, конечно, не хватает Якупова, его лидерских качеств, которые он может показывать на льду, но, тем не менее, как вы видите, у нас уже и меньшинство, и большинство стали работать лучше. Соответственно, мы шаг за шагом идем к тому, что должно было быть у нас с начала сезона, и как раз-таки выстраиваем ту химию, которая должна быть между звеньями, – отметил Буше.

Лучший игрок матча в составе «Авангарда» Василий Пономарев (гол + результативный пас) после игры заявил, что «ястребы» должны выигрывать все гостевые поединки. Сегодня омичи наглядно показали, как это делать.

18 ноября «Авангард» принимает дома «Адмирал» из Владивостока. Начало игры в 19.30.