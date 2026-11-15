В Омске 15 ноября завершился пятый этап Гран-при России «Сердце Сибири», где разыграли медали в женском одиночном катании.
Победу праздновала Лидия Плескачева, чья сумма за короткую и произвольную программы составила 220,28 балла. Серебро досталось Марии Захаровой с результатом 213,68 балла. Замкнула призовую тройку Софья Муравьева, набравшая 204,15 балла.
Бронзовая награда оказалась самой спорной: Любовь Рубцова финишировала четвертой, отстав от Муравьевой лишь на 0,23 балла. Пятое место заняла Алиса Двоеглазова с показателем 201,34 балла.
Омская фигуристка Мария Ганина закончила соревнования на 11-й позиции, набрав в сумме 166,82 балла. После короткой программы она также шла 11-й с 56,77 балла. К моменту публикации новости мужчины еще выступали с произвольными программами, а позже в этот же день должны были состояться соревнования спортивных пар.
Ранее Лидия Плескачева рассказала, как переболела простудой накануне омского этапа Гран-при.