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Фигуристы разыграли первые медали Гран-при России в Омске

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Елена Ляхова
·Спорт·Елена Ляхова

Фигуристы разыграли первые медали Гран-при России в Омске

Золото взяли Кагановская и Некрасов. Тройку лидеров разделили сотые доли баллов.
Василиса Кагановская_Максим Некрасов

В Омске на финальном этапе Гран-при России «Сердце Сибири» стали известны первые обладатели медалей. Это участники соревнований в танцах на льду.

Спор за золото получился максимально напряженным: разрыв между первым и вторым результатами составил лишь 0,04 балла. Высшую награду завоевали Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, а третьей стала пара Ирины Хаврониной и Девида Нарижного.

Еще до произвольной программы эти же дуэты расположились в лидирующей тройке по итогам ритм-танца, что и предопределило острую борьбу за пьедестал. Остальные чемпионы и призеры турнира определятся после исполнения произвольных программ.

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·Спорт·Елена Ляхова

Фигуристы разыграли первые медали Гран-при России в Омске

Золото взяли Кагановская и Некрасов. Тройку лидеров разделили сотые доли баллов.
Василиса Кагановская_Максим Некрасов

В Омске на финальном этапе Гран-при России «Сердце Сибири» стали известны первые обладатели медалей. Это участники соревнований в танцах на льду.

Спор за золото получился максимально напряженным: разрыв между первым и вторым результатами составил лишь 0,04 балла. Высшую награду завоевали Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, а третьей стала пара Ирины Хаврониной и Девида Нарижного.

Еще до произвольной программы эти же дуэты расположились в лидирующей тройке по итогам ритм-танца, что и предопределило острую борьбу за пьедестал. Остальные чемпионы и призеры турнира определятся после исполнения произвольных программ.

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Рубрика - Спорт