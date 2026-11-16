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Руководство КХЛ обсуждает возможное изменение календаря на случай возвращения российской сборной на международные турниры. Один из проектов предлагает проводить три раунда Кубка Гагарина, после чего делать перерыв на мировое первенство, а решающую серию организовывать уже после него.

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов скептически оценил подобные инициативы, отметив, что это негативно отразится на состоянии команд.

– Тяжелый вопрос. Опять потеряется накал, потеряется игровой тонус. И в финальной серии первые две игры команды будут раскачиваться. Это не тот финал, который мы бы хотели, – заявил Шарипзянов в беседе с «Матч ТВ».

Хоккеист подчеркнул, что турнир не стоит искусственно затягивать и разделять паузами. По его мнению, после завершения регулярного сезона и раннего вылета клубов из НХЛ в России останется достаточно сильных игроков для формирования боеспособного состава сборной, поэтому нарушать целостность главного национального трофея нецелесообразно.

На данный момент окончательное решение по реформам календаря в лиге еще не принято.