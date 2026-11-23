Пресс-служба ГКБ №1 им. Кабанова

Омский стендап-комик Мадияр Сатвалдин поделился в своих соцсетях личной историей о внезапной госпитализации и сложной операции своего 56-летнего отца. Артист назвал минувшую неделю самой сложной и в то же время самой счастливой в жизни семьи.

Утром 17 ноября отцу Сатвалдина стало плохо, и он упал возле гаража, собираясь на работу. Случившееся заметил его коллега, который помог мужчине вернуться домой, а позже сестра комика вызвала скорую помощь.

Сначала родные подумали, что дело в колебаниях уровня сахара в крови, но вскоре из больницы сообщили о большой гематоме в голове и предстоящей операции.

– Та операция, которую сделали папе, достаточно непростая. Но наш папа боец, уже на второй день начал шевелиться, на третий день пришел в себя и узнал нас, а на четвертый начал вставать, – поделился комик.

Сатвалдин в тот же день вылетел в Омск и после вмешательства первым увидел отца. По словам комика, первыми словами мужчины после долгого сна стала просьба не забывать супругу и не оставлять ее одну.

Артист также поблагодарил врачей городской клинической больницы № 1 имени Кабанова, которые приняли решение об операции без промедлений.

– Также я сильно благодарен врачам (больница на Кабанова, г. Омск), которые незамедлительно приняли решение об операции и не стали откладывать ее в долгий ящик, – отметил Сатвалдин.

Комик пояснил, что гематома могла появиться после автомобильной аварии в Астане, в которую семья попала ранее. Тогда мужчина сосредоточился на помощи пострадавшим жене и дочери, а позже откладывал визит к врачам.

На фоне случившегося Сатвалдин обратился к взрослым подписчикам с призывом следить за здоровьем, а к окружающим – помогать упавшим на улице людям и не списывать чужую беду на алкоголь.