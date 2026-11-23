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Нападающий «Авангарда» Илья Рейнгардт, накануне неожиданно вернувшийся в основу омского клуба и сыгравший в победном матче против «Ак Барса» (3:1), поделился впечатлениями от своей первой игры после возвращения.

Форвард вышел на лед 13-м нападающим в четвертом звене, проведя в расположении главной команды всего несколько часов. Игрок признался, что ждал от своего возвращения большего.

– Эту свою первую игру в сезоне за «Авангард» я немного по-другому представлял, потому что наше ведь звено пропустило шайбу, сделали «–1» по показателю полезности. Не самая лучшая игра, но старались. Хорошо, что удалось выиграть, у нашей команды, конечно, чувствуются уровень и класс. И когда я пришел, меня тоже хорошо поддержали, рады были видеть, – рассказал Рейнгардт «БК55».

В разговоре о партнерах хоккеист несколько раз употребил местоимение «они» вместо «мы». По словам спортсмена, привыкнуть к новому статусу ему поможет знакомство со многими игроками команды.

– Сегодня я первый день снова здесь, пока 5–6 часов в команде, ничего удивительного. Тяжеловато говорить «мы», но помогает то, что я многих игроков с 2025 года знаю, так что слово «мы» придет гораздо быстрее, чем если бы я никого не знал, – пояснил форвард.

Говоря о ходе матча, Рейнгардт отметил, что самым непростым отрезком для омичей стало начало первого периода, когда не удалось войти в игру так уверенно, как хотелось. При этом никакой дополнительной напряженности со стороны казанцев на фоне слухов о возможных отставках в руководстве клуба он не заметил.

Напомним, воспитанник омского хоккея Илья Рейнгардт в прошлом году был обменян в «Северсталь», а недавно вернулся в Омск на правах аренды в фарм-клуб «Омские Крылья». Однако из-за травм ряда ведущих игроков главный тренер Ги Буше решил вызвать нападающего в «Авангард».