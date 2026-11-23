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Бывший нападающий омского «Авангарда» Михаил Фисенко неожиданно сменил игровую карьеру на менеджерскую работу. Как сообщил агент игрока Шуми Бабаев экс-хоккеист стал генеральным менеджером клуба «Ахмат-Гранит» из Чечни, который выступает в Российской хоккейной лиге (РХЛ).

— Он пока еще не объявлял о завершении карьеры. Но я думаю, что в этом году он уже точно на лед не выйдет в составе ни одной команды. Он взвалил на себя тяжелую ношу. Это новый проект и, скажем так, специфичный. РХЛ – такая немного непонятная лига. Ему будет тяжело, но это первый шаг, и думаю, что у него большое будущее в этом деле, – цитирует агента «РБ Спорт».

Бабаев считает, что со временем Фисенко может получить должность в крупном хоккейном клубе. В пример он привел Евгения Артюхина, который после работы в «Вегасе» получил шанс проявить себя в «Шанхае». По мнению агента, бывший форвард «Авангарда» тоже сможет набраться опыта в новой роли и со временем перейти в более сильную команду.

Кроме того, Бабаев допустил, что Фисенко может развить хоккей в Чечне и создать там команду, которая в будущем будет выступать в КХЛ. Агент считает, что для республики такая задача вполне реальна.

Напомним, что Фисенко выступал за «Авангард» в сезонах 2017/18 и 2018/19. За это время он провел 115 матчей в составе омской команды, забросил 8 шайб и отдал 14 результативных передач. Всего в КХЛ нападающий сыграл 686 встреч, набрав 170 очков (65+105).