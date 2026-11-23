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Форвард «Авангарда» Джошуа Ливо вошел в число лучших игроков минувшей недели в КХЛ. Лига признала его лучшим нападающим.

Помимо омского легионера, в число лауреатов недели попали еще три хоккеиста. Впервые в истории КХЛ звание лучшего новичка получил 17-летний нападающий ярославского «Локомотива» Андрей Пустовой. В двух матчах он забросил две шайбы и набрал показатель полезности «+2». Один из голов форвард забил в победной встрече с «Торпедо» (3:1). Также на его счету четыре силовых приема и два перехвата.

Еще одним лауреатом стал защитник уфимского «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин. Его признали лучшим игроком обороны после двух матчей, в которых он записал на свой счет три результативные передачи.

В свою очередь, лучшим вратарем недели назвали Антона Красоткина из «Сибири». Голкипер помог новосибирской команде выиграть обе встречи, отразил 97,9 % бросков соперников и провел матч с «Автомобилистом» без пропущенных шайб. Коэффициент надежности составил 0,5.

Отметим, что претендовать на звание лучшего новичка могут хоккеисты 2005 года рождения и младше, сыгравшие в предыдущих сезонах не более 20 матчей в КХЛ.