Омичка забрала пятое золото на чемпионате России по боксу

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В Москве завершились национальные соревнования по боксу среди женщин, где омская спортсменка Салтанат Меденова завоевала очередное золото. С победой триумфаторшу и ее тренерский штаб уже поздравил глава региона Виталий Хоценко.

– Я очень счастлива. Стала пятикратной чемпионкой России. И очень этому рада. Спасибо большое моему тренеру Татьяне Макаровой и Сергею Земцову за подготовку и за то, что всегда со мной рядом и поддерживают. И болельщикам! Огромное спасибо болельщикам, – прокомментировала свое выступление спортсменка.

В беседе с представителями Федерации бокса России омичка призналась, что огромную поддержку ей оказал возлюбленный, который специально приехал из Омска, а также вся ее семья и друзья. Спортсменка добавила, что сейчас проходит адаптацию при переходе в категорию 75 кг, ведь на чемпионате Европы ей приходилось выступать именно в этом весе, хотя в привычной для себя категории чувствует себя гораздо увереннее.

Кроме того, по словам победительницы, счастливым знаком для нее стал синий цвет формы – до ее выхода на ринг в финале побеждали исключительно представительницы красного угла.