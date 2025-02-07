По итогам за прошлый год омская спортивная организация серьезно отличилась.

В Москве прошел Пятый Всероссийский боксерский форум. На нем подвели итоги 2024 года. По результатам работы Федерация бокса Омской области стала одной из лучших спортивных организаций России. Среди сибирских регионов также отметились Иркутская и Кемеровская области, а также Красноярский край.

– Большая честь получить признание нашей работы на всероссийском уровне, – сказал президент Федерации бокса Омской области Кирилл Подольский. – Чемпионат по боксу памяти Александра Малунцева, безусловно, одно из главных событий для сибирских боксеров. Проводить соревнования на высоком уровне нам помогает участие Омского НПЗ «Газпром нефти». Благодаря поддержке предприятия бокс как вид спорта популяризируется не только в регионе, но и за его пределами.

Одно из ключевых мероприятий для российских боксеров – чемпионат памяти первого директора Омского НПЗ Александра Малунцева. Этот спортивный турнир проводится с 1968 года при поддержке предприятия.

– Поддержка спортивных проектов – одно из важных направлений в работе Омского НПЗ, – объяснил директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Молодежь должна получать шанс для реализации своих талантов, и участие в турнирах как нельзя лучше предоставляет такие возможности. К чемпионату по боксу памяти прославленного омича Александра Малунцева у предприятия особое отношение. Последние несколько лет соревнования вышли на высокий уровень, предоставляя лучшим спортсменам право проявить себя на федеральном уровне.

Благодаря предприятию соревнования вышли на новый уровень. С 2022 по 2024 год матчи проходят в статусе чемпионата Сибири. По итогам соревнований лучшие боксеры попадают на всероссийские игры. Отметим, что Омский НПЗ оказывает поддержку по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».